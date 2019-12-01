Son Dakika Haberleri: Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (2)
Son Dakika Güncel Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (2) - Son Dakika

Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (2)

6 saat önce

GENCİN CESEDİ BULUNDUSakarya'nın Ferizli ilçesinde, Akgöl'de sandalın alabora olması sonucu kaybolan Hasan Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu.

Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (2), System.String[]

GENCİN CESEDİ BULUNDU

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Akgöl'de sandalın alabora olması sonucu kaybolan Hasan Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. AFAD, Deniz Polisi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hasan Yıldırım'ın suda bulunan cesedi kıyıya çıkarıldı.


Hasan Yıldırım, Sakarya, Ferizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya kızları ölen anneden, eski eşe 'vekalet' tepkisi
Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı, savunması pes dedirtti: Torunum gibi sevdim Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 22:45:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]