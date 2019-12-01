Son Dakika Haberleri: Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)
Son Dakika Güncel Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3) - Son Dakika

Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Ferizli ilçesinde, gölde sandalın alabora olması sonucu boğulan Ahmetcan Duman'ın cenazesi, morgdan alınarak, Ferizli Bakırlı Mahalle Camisi'ne getirildi.

Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, gölde sandalın alabora olması sonucu boğulan Ahmetcan Duman'ın cenazesi, morgdan alınarak, Ferizli Bakırlı Mahalle Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, gencin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ahmetcan Duman'ın cenazesi, Bakırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.?


Sakarya, Ferizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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