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Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)
6 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Ferizli ilçesinde, gölde sandalın alabora olması sonucu boğulan Ahmetcan Duman'ın cenazesi, morgdan alınarak, Ferizli Bakırlı Mahalle Camisi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, gölde sandalın alabora olması sonucu boğulan Ahmetcan Duman'ın cenazesi, morgdan alınarak, Ferizli Bakırlı Mahalle Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, gencin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ahmetcan Duman'ın cenazesi, Bakırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.?
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