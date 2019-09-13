Son Dakika Haberleri: Gölde kaybolan işçiye 3. günde ulaşılamadı
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Gölde kaybolan işçiye 3. günde ulaşılamadı

51 dakika önce

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklu işçinin cansız bedenine üçüncü günde ulaşılamadı.

Gölde kaybolan işçiye 3. günde ulaşılamadı, System.String[]

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde kaybolan yabancı uyruklu işçinin cansız bedenine üçüncü günde ulaşılamadı.


Edinilen bilgiye göre, Almus Barajı'nda kafes balıkçılığı yapan bir çiftlikte çalışan Abdullah Abdi (24) üç gün önce sürüklenen teknesinin ardından yüzerken kaybolmuştu. Suda kaybolan işçinin bulunması için Tokat AFAD ekipleri ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar çalışma başlattı. Yaklaşık 3 gündür devam eden arama tarama çalışmalarında derinliği yaklaşık 50 metreyi bulması ve görüş mesafesinin düşük olması ekiplerin işini zorlaştırdı. AFAD ekipleri tarafından da su altı kamerası ile yapılan çalışma sonuç vermedi. Yapılan arama tarama çalışmalarının kıyı şeridinde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - TOKAT

Tokat, Almus, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:01 Kaynak: İHA
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