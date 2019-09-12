Son Dakika Haberleri: Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiyi arama çalışmaları devam ediyor
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Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiyi arama çalışmaları devam ediyorTOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde bulunan balık çiftliğinde akıntıya kapılan sandalı tutmak için suya atlayan ve bir daha çıkamayan yabancı uyruklu gencin cesedine ulaşılamadı.

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde bulunan balık çiftliğinde akıntıya kapılan sandalı tutmak için suya atlayan ve bir daha çıkamayan yabancı uyruklu gencin cesedine ulaşılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Almus Barajında kafes balıkçılığı yapan bir çiftlikte çalışan Abdullah Abdi (24), dün akşam saatlerinde kafeslerde bulunan balıkları yemlediği sırada akıntıya kapılan sandalın peşinde yüzmeye başlayınca suda kayboldu. Balıkçıların genci kurtarmak için çabaları sonuçsuz kalırken olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Tokat AFAD ekipleri ile birlikte Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar bölgede çalışma yaptı. Derinliği yaklaşık 50 metreyi bulduğu tespit edilen baraj gölünde AFAD ekipleri su altı kamerası ile arama yaptı. Kurbağa adamlar ise belirlenen noktalarda dalış yaparak çalışma yaptı. Suda görüş mesafesinin düşük olması ve akıntı nedeniyle ekipler zor anlar yaşarken, gün boyunca yapılan çalışmalarda gencin cesedine ulaşılamadı.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, yabancı uyruklu şahsın kaybolduğu alanın gölün en derin yerlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Suda görüş mesafesi çok düşük olması nedeni ile çalışmalar şuana kadar pek fazla sonuç vermiş değil. Çalışmalar gencin cenazesi bulunana kadar devam edecek. Nihayetinde yabancı uyruklu vatandaşlarda bizlere emanettir. Elimizden geldiği kadar bütün çalışmalarımızı sarf ediyoruz" dedi.

Gölde kaybolan yabancı uyruklu işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tokat, Almus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:09 Kaynak: İHA
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