Gölde sıra dışı "yüzme şenliği" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gölde sıra dışı 'yüzme şenliği' - Son Dakika

Gölde sıra dışı "yüzme şenliği"

6 saat önce

Kış yüzme şenliğine katılanlar Vatandaşların kar üzerinde ateş yakarak horon oynaması Gölde yüzen katılımcılar Yüzme şenliğine katılan Rümeysa Yazıcı'nın açıklaması Zihni Yazıcı'nın açıklaması Tarık Gürsoy'un açıklaması Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in açıklaması Gençlik ve Spor...

Kış yüzme şenliğine katılanlar

Vatandaşların kar üzerinde ateş yakarak horon oynaması

Gölde yüzen katılımcılar

Yüzme şenliğine katılan Rümeysa Yazıcı'nın açıklaması

Zihni Yazıcı'nın açıklaması

Tarık Gürsoy'un açıklaması

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in açıklaması

Gençlik ve Spor eski bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklaması RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bin 100 metre rakımdaki Deremezra Yaylası'nda bulunan gölde yüzme şenliği düzenlendi.

Gölde sıra dışı yüzme şenliği

Osman Aşkın Bak, Mustafa Çelik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:27 Kaynak: AA
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