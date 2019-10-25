Son Dakika Haberleri: Göldeki ağaçlar, sular çekilince ortaya çıktı
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Göldeki ağaçlar, sular çekilince ortaya çıktı

41 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda, suların çekilmesiyle ortaya çıkan göl içindeki ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu.

Göldeki ağaçlar, sular çekilince ortaya çıktı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda, suların çekilmesiyle ortaya çıkan göl içindeki ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu.

Mudurnu ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'ndaki gölün suları mevsimsel nedenler ile yaklaşık 10 metre çekildi.

Yaklaşık 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan gölün içinde bulunan ağaçlar, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

El değmemiş bir güzelliğe sahip olan ve özellikle yaz aylarında doğaseverlerin akınına uğrayan gölde ortaya çıkan ağaçlar, ilginç bir manzara oluşturdu.

Gerek günübirlik gerekse kamp kurmak için bölgeye gelen tatilciler ise oluşan manzarayı fotoğrafladı.

Tabiat parkında bekçi olarak görev yapan Refik Balcı, göle adını veren sülüklerin artık bölgede bulunmadığını ifade ederek, "Bölge çok güzel. Buraya her mevsim çok sayıda tatilci gelir. Mevsimsel olarak bu aylarda gölün suları çekilir. Bu yıl da yaklaşık 10 metrelik bir çekilme oldu. Suların çekilmesiyle de göl içinde bulunan dikili ağaçlar gün yüzüne çıktı." dedi.

Sülüklü, Mudurnu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:44 Kaynak: AA
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