Son Dakika Haberleri: Gölden Bir Kamyon Çöp Çıkarıldı

Gölden Bir Kamyon Çöp Çıkarıldı

1 saat önce

SASKİ tarafından Sapanca Gölü ve çevresinde rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında Uzunkum yürüyüş yolu bölgesinden bir kamyon çöp çıkarıldı.

Gölden Bir Kamyon Çöp Çıkarıldı, System.String[]
SASKİ tarafından Sapanca Gölü ve çevresinde rutin olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında Uzunkum yürüyüş yolu bölgesinden bir kamyon çöp çıkarıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü çevresinde gerçekleştirilen rutin temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Havza Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin Uzunkum yürüyüş yolu bölgesinde temizlik yaptıklarını söyleyen SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Bal, "Çalışmalar kapsamında gölden aralarında atıksu boruları, inşaat yalıtım malzemeleri, ayakkabı, terlik, duba, diş fırçası, futbol topu, klozet ve şişelerin bulunduğu bir kamyon çöp çıkarıldı. Ekiplerimiz göl çevresindeki temizlik çalışmalarını sürekli yapmalarına rağmen temizlenen bölgeler kısa süre içerisinde tekrar eski haline geliyor. Sapanca Gölü şehrimizin çok büyük bir bölümünün ihtiyacını karşılayan en büyük içmesuyu kaynağı. Aynı zamanda çok sayıda canlının yaşam alanı ve Sakarya'nın en çok ziyaret edilen, en çok göz önünde bulunan noktalarından. Vatandaşlarımızın gölün temizliği hususunda azami derecede duyarlı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

Sakarya, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sapanca, Güncel
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