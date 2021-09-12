Golden cinsi köpeğin idrar kesesinden çıkanlar şoke etti - Son Dakika

Zonguldak'ta idrar sorunu nedeniyle veteriner hekime getirilen golden cinsi köpeğin idrar kesesinden 142 adet taş çıktı. Durum karşısında şaşkın olduklarını ifade eden veteriner hekim, "Yaşanan durumun sadece Türkiye'de değil Dünya'da bile nadir görülebileceğini belirterek bu kadar taşın çıkması bizi de şaşırttı" dedi.

Zonguldak'ta bir kişi 7 yaşındaki Maya isimli golden cinsi köpeğini idrar sorunu nedeniyle veteriner hekime başvurdu. Klinikte yapılan tahlil ve muayene sonucu 7 yaşındaki Maya'nın idrar kesesinde taş olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan golden cinsi köpeğin idrar kesesinden taşlardan en büyüğünün ceviz tanesi en küçüğü ise nohut tanesi olan 142 adet taş çıktı. Ameliyata alınan Maya başarılı bir operasyonun ardından eski sağlığına kavuşurken tedavisi bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Yaşanan durum karşısında şaşkın olduklarını ifade eden Veteriner Hekim Önder Alkan, bu durumun sadece Türkiye değil dünyada bile nadir görülebileceğini belirterek, "Köpeğimiz idrar tutamama şikayeti ile geldi. Yapılan radyografi, çekilen filmleri ve ultrasonunda idrar kesesinde taş olduğu belirlendi ve bu taşların birden fazla olduğu tespit edilerek acilen ameliyata alındı. O kadar taş vardı ki ya idrar kesesi patlayacaktı. 7 yaşında golden türü bir hastamız. Yaptığımız ameliyatta karşımıza çıkan sonuç bu 142 adet en büyüğü ceviz büyüklüğünde en küçüğü nohut tanesi büyüklüğüne taş çıkarttık. Şu an hastamızın durumu stabil normal hayatına devam ediyor. Tedavisi bir süre daha devam edecek. Bu sadece Türkiye'de değil Dünya da nadir görülebilir. İrili ufaklı taşlar görülebilir ama bu kadar taşın köpeğin idrar kesesinden çıkması bizi de şaşırttı. Yetiştiricilerimizin bu tür durumlara dikkat etmesi gerekiyor. İdrar tutamama, idrar kanaması gibi durumlarda hemen bir kliğine başvurması önemli taş oluşmadan teşhis etme müdahale etme şansımız daha iyi olur" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK