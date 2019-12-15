Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl verilen Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu.

Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl verilen Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu. Karesi Belediyesi, Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri etkinlikleri projesiyle ödüle layık görüldü.


Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve 'Şehirciliğin marka yarışması' olarak tanımlanan Golden City Awards 2019 yarışmasında Karesi Belediyesi, Sıfır Atık Çevre Temizliği ve Geri Dönüşüm Bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Karesi Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri etkinlikleriyle proje kategorisinde ödüle layık görüldü.


İstanbul Green Park Otel'de düzenlenen programda gerçekleştirmiş olduğu proje ile ödülünü alan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ödül töreninin ardından konu ile ilgili açıklama yaparak, "Biz henüz 7-8 aylık bir belediye başkanıyız. Ama çok şükür ki ekibimizle beraber ilk ödülümüzü de almış bulunuyoruz. Bu ödülün hazırlanış aşaması tabi ki birlik ve beraberlikle oldu. Bizim geçmişimizdeki gelenekleri yaşatmak istedik ve bununla da ilgili daha önce Balıkesir'imiz de açık hava sineması düzenliyorduk ve bununla ilgili yeniden bir yapılanma yaptık. Mahallelerimizde açık hava sineması yaptık ama sadece bununla da kalmadık. Biz bunu yaparken çocuklarımıza geçmişte oynadıkları geleneksel oyunlarımızı 'yağ satarım bal satarım' gibi bunu benzeri bir sürü oyunları oynattık. ve böylelikle de geleneklerimizi yaşatmış olduk" dedi. - İSTANBUL

Dönüşüm, Karesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:14 Kaynak: İHA
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