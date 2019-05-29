Son Dakika Haberleri: Golden Global Yatırım Bankası kuruldu
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Golden Global Yatırım Bankası kuruldu

1 saat önce

Türkiye'de 150 milyon lira sermaye ile kurulan Golden Global Yatırım Bankası, kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.

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Türkiye'de 150 milyon lira sermaye ile kurulan Golden Global Yatırım Bankası, kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:28 
Türkiye, Ekonomi
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