Golden Global Yatırım Bankası kuruldu
1 saat önce
Türkiye'de 150 milyon lira sermaye ile kurulan Golden Global Yatırım Bankası, kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:28
'de 150 milyon lira sermaye ile kurulan Golden Global Yatırım Bankası, kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.
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