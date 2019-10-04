Son Dakika Haberleri: Golden önce Abdulkadir, Sturridge ile ne konuştu?
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Golden önce Abdulkadir, Sturridge ile ne konuştu?

9 dakika önce

Trabzonspor'un Basel maçında attığı beraberlik golü öncesinde Abdülkadir Parmak ve Daniel Sturridge'in kendi aralarında yaptıkları konuşma ilgi çekti.

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Trabzonspor'un Basel maçında attığı beraberlik golü öncesinde Abdülkadir Parmak ve Daniel Sturridge'in kendi aralarında yaptıkları konuşma ilgi çekti.


Duran top organizasyonunda Abdülkadir Parmak'ın yanına gelerek bir şeyler söyleyen Sturridge sonrasında ceza sahası yayına gitti. Abdülkadir Parmak'ın orta yapması beklenirken milli futbolcu direkt kaleye bir vuruş gerçekleştirdi ve takımının beraberlik golünü attı.


Maçın spikeri Yalçın Çetin de golden sonra Sturridge'in Abdülkadir Parmak ile yaptığı konuşmaya dikkat çekti.


İngiliz yıldızın milli futbolcuya 'ben kullanayım' teklifinde bulunduğu belirtildi.


Abdülkadir Parmak maç sonunda Sturridge ile arasındaki konuşmayı anlattı; 'Sturridge yanıla geldi 'ben kullanayım' dedi. Ben de vermedim. Rüyamda gol olacağını görmüştüm.'


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından basın toplantısında konuştu...


Daniel Sturridge, Trabzonspor, Basel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:41 
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