Golden Palm Awards için geri sayım başladı

İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) ve Golden Palm Dergisi'nin 13 Eylül'de düzenleyeceği 7'nci Golden Palm Awards töreninin ana sponsorluğunu, girişimci Sevim Aydın'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı ES Home Collection markası ile üstlendi. Her yıl geleneksek olarak düzenlenen, kültür, sanat, iş ve yaşam ödüllerinin verildiği Golden Palm Awards (Altın Palmiye Ödülleri) bu sene 7'nci organizasyonunu Yönetim Kurulu Başkanlığını Yalçın Aydın'ın yaptığı İstanbul Turizm Derneği ve Golden Palm Dergisi ile ortaklaşa düzenleyeceği organizasyon 13 Eylül tarihinde Zorlu Center Raffles Otelde düzenlenecek.

"YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN EL ELE"

Es Home Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, gerçekleştirilen imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Markamız ile sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin önemli organizasyonlarından biri. Bu sebeple Küresel Felaketlere vurgu yapmak için amaçlanmasından dolayı burada yer almaya karar verdik. Şirket olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam edeceğiz. Başka dünyamız yok. Yaşanabilir bir dünya için hepimizin el ele vermesi gerekiyor" dedi.

"DOĞAL AFETLER YÜZ YILIN SORUNU"

İstanbul Turizm Derneği Başkanı Yalçın Aydın, "Küresel ısınma sonucunda orman yangınları başta olmak üzere seller ve buna benzer doğal afetler bizleri çok üzmektedir. Dernek olarak bizlerde ellimizi taşın altına koyduk ve küresel ısınmaya dur demek için törende yer aldık. Elimizden geleni yapmaktan çekinmeyeceğiz çünkü doğa yok olursa bizler yok oluruz. Buradan bütün sanat dünyasına seslenmek istiyorum. Sizler sesinizi yükseltirseniz doğaya ve küresel ısınmaya karşı bir adım daha atmış oluruz" diye konuştu.

ÖDÜL TÖRENİNİN SLOGANI "KÜRESEL ISINMAYA DUR DE"

Ödül töreni hakkında konuşan Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Golden Palm Awards ödül törenimizi geçen sene pandemiden dolayı yapamamıştık. Bu yıl ise son dönemlerde yaşanan felaketler üzerine ise tertip komitesi kararı ile dünya da yaşanan küresel ısınmaya vurgu yapmak amacı ile organizasyonumuzu "Küresel ısınmaya DUR DE!" sloganı ile hazırlıyoruz. Başta İstanbul Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydın ve Organizasyonumuza Ana Sponsor olan Es Home Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın olmak üzere mekan sponsorumuz Raffles Hotel İstanbul ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 13 Eylül tarihinde ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy ve ünlü oyuncu Yiğit Uçan sunumu ile harika bir gece yaşayacağız" açıklamasında bulundu.