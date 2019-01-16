Golden State Warriors'dan Rekorlarla Gelen Galibiyet

Golden State Warriors, Pepsi Center'da karşı karşıya geldiği Denver Nugguts'ı 142-111'lik skorla mağlup etti.

Golden State Warriors, Pepsi Center'da karşı karşıya geldiği Denver Nugguts'ı 142-111'lik skorla mağlup etti. Warriors ayrıca ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile NBA tarihinde 'ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım' oldu. NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 149-107 mağlup etti. Furkan Korkmaz 11 dakika süre alırken 1 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynadı. Philadelphia'da Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaund ile oynadı. Minnesota'da ise Derrick Rose 15 sayı, 4 asistle takımına katkı verdi.



ERSAN'LI MILWAUKEE EVİNDE GALİP



Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Miami Heat'i 124-86'lık skorla yendi. Ersan İlyaova, 14 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Bucks'ta Eric Bledsoe 17 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Miami'de ise Hassan Whiteside 19 sayı ile attı.



GOLDEN STATE'DEN İLK ÇEYREK REKORU GOLDEN STATE'DEN İLK ÇEYREK REKORU GOLDEN STATE'DEN İLK ÇEYREK REKORU



Golden State Warriors, Denver Nugguts deplasmanından 142-111'lik skorla galip ayrıldı. Warriors ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile NBA tarihinde 'ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım' oldu. Golden State Warriors'da Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaund, Klay Thompson 31 sayı, 3 ribaund ve Kevin Durant ise 27 sayıyla oynadı. Denver'da ise Malik Beasley'in 22 sayısı yetmedi. NBA'de heyecan 8 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle: Indiana Pacers: 131 - Phoenix Suns: 97 Philadelphia 76ers: 149 - Minnesota Timberwolves: 107 Atlanta Hawks: 142 - Oklahoma City Thunder: 126 Milwaukee Bucks: 124 - Miami Heat: 86 Denver Nuggets: 111 - Golden State Warriors: 142 Los Angeles Lakers: 107 - Chicago Bulls: 100



(Oğuzhan Ort/İHA)

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