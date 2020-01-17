Golden State Warriors'dan tatsız rekor

Bu sabah uzatmalar sonucu Denver Nuggets’a 134-131 kaybeden Golden State Warriors, art arda onuncu mağlubiyetini aldı. 27 Aralık 2019’dan beri galibiyet alamayan San Francisco ekibi, buna benzer olumsuz tabloyu daha önce üç defa yaşamıştı.

Takımın süper yıldız ikilisi olan Steph Curry ve Klay Thompson’ın sakatlıkları devam ediyor. Yaz arasında Warriors’la maksimum kontrat imzalayan D’Angelo Russell ise sakatlığın etkilerini yeni yeni atlatmaya başladı.

Draymond Green’in dışında Alec Burks, Glenn Robinson, Willie Cauley-Stein gibi ortalama altı parçalarla ilk beşini oluşturan Steve Kerr’ün ekibi, ay sonuna kadar galibiyeti mağlubiyetinden fazla olan takımlarla karşılaşacak. GSW bu sürecin ilk beş maçında Orlando Magic, Portland Trail-Blazers, Utah Jazz, Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers’a karşı galibiyet alamazsa franchise tarihinin en kötü mağlubiyet serisini egale etmiş olacak.