Golden State Warriors Evinde Indiana Pacers'ı Mağlup Etti

NBA'de Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Indiana Pacers'ı 112-89'lik skorla yendi ve 49. galibiyetini elde etti.

NBA'de Golden State Warriors, sahasında karşılaştığı Indiana Pacers'ı 112-89'lik skorla yendi ve 49. galibiyetini elde etti.



NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 112-89 mağlup etti ve ligdeki 49. galibiyetini aldı. Warriors'ta DeMarcus Cousins 19 sayı, 11 ribaund, Klay Thompson 18 sayı, 8 ribaund ve Stephen Curry 15 sayı, 6 asist ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sezon 29. yenilgisini alan Pacers'ta ise Tyreke Evans 20 sayı, 5 ribaund ve Thaddeus Young 18 sayı, 7 ribaund ile takımına katkı verdi.



NBA'de gecenin sonuçları şöyle:



Washington Wizards: 108 - Denver Nuggets: 113



Charlotte Hornets: 113 - Minnesota Timberwolves: 106



Atlanta Hawks: 117 - Utah Jazz: 114



Phoenix Suns: 98 - Detroit Pistons: 118



Sacramento Kings: 116 - Dallas Mavericks: 100



Golden State Warriors: 112 - Indiana Pacers: 89 - İSTANBUL

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