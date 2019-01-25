Son Dakika Haberleri: Golden State Warriors, Galibiyet Serisini 9 Maça Çıkardı

Golden State Warriors, Galibiyet Serisini 9 Maça Çıkardı

3 saat önce

NBA'de Golden State Warriors, Washington Wizards'ı 118-126'lık skorla mağlup ederek, üst üste 9. galibiyetini aldı.

Golden State Warriors, Galibiyet Serisini 9 Maça Çıkardı, System.String[]
NBA'de Golden State Warriors, Washington Wizards'ı 118-126'lık skorla mağlup ederek, üst üste 9. galibiyetini aldı.

NBA takımlarından Golden State Warriors, deplasmanda gülen taraf oldu. Son şampiyon Warriors, Washington Wizards karşısında 118-126'lık skorla galibiyet sevincini yaşadı. Alınan bu sonuçla Warriors, üst üste 9. galibiyetine imza atmış oldu. Galibiyete Stephen Curry, kaydettiği 38 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile önemli katkı sağlarken, ev sahibi ekip Wizards'ta ise Bradley Beal, 22 sayı, 10 ribaund ve 3 asist ile oynadı.

NBA'de gece oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Oklahoma City Thunder: 122 - New Orleans Pelicans: 116

Washington Wizards: 118 - Golden State Warriors: 126

Phoenix Suns: 106 - Portland Trail Blazers: 120

Los Angeles Lakers: 105 - Minnesota Timberwolves: 120 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Washington Wizards, Spor
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