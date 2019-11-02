Son Dakika Haberleri: Golden State Warriors'ta Stephen Curry 3 ay yok
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Golden State Warriors'ta Stephen Curry 3 ay yok

7 saat önce

NBA takımlarından Golden State Warriors'ın Phoenix Suns ile oynadığı karşılaşmada elinden sakatlanan yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin en az 3 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry 3 ay yok, System.String[]

NBA takımlarından Golden State Warriors'ın Phoenix Suns ile oynadığı karşılaşmada elinden sakatlanan yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin en az 3 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı.


NBA'de sezona kötü başlayan Batı Konferansı takımlarından Golden State Warriors'ta yıldız basketbolcu Stephen Curry şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Phoenix Suns ile oynanan müsabakanın 3. periyodunda yaşanan bir pozisyonda sol elinin üzerine düşen Curry'nin sağlık durumu ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Elinde ve bileğinde kırık meydana gelen Curry'nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklandı.


31 yaşındaki basketbolcu Warriors ile 3 şampiyonluk yaşamıştı. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:54 Kaynak: İHA
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