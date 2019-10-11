"Golden Week"te 110 binden fazla kişi alışveriş yaptı

Duty free işletmecisi Unifree tarafından İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen "Golden Week" alışveriş etkinliği kapsamında Unifree mağazalarından alışveriş yapanların sayısı 110 bini geçti.

Unifree'den yapılan açıklamaya göre, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu coğrafyasının en önemli bayram ve alışveriş haftalarından biri olan Golden Week, İstanbul Havalimanı'ndaki Unifree Duty Free alanlarında bir alışveriş ve kültür şenliği olarak kutlandı.

Başta Çinliler olmak üzere yolu İstanbul'dan geçen tüm yolcuları alışverişe teşvik etmeyi amaçlayan ve 27 Eylül-10 Ekim'de gerçekleştirilen Golden Week etkinlikleri süresince, İstanbul Havalimanı'ndaki Unifree'den alışveriş yapan Çinliler rekor kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unifree Üst Yöneticisi (CEO) Ali Şenher, farklı ülke vatandaşlarının da İstanbul Havalimanı'nda kültür ve alışveriş etkinliğiyle buluşturmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Golden Week haftasında dış hatlar gidiş yolcuları arasında Çinli yolcuların kişi başı harcamalarda yüzde 8 olan paylarını yüzde 11'e çıkardığına dikkati çeken Şenher şunları kaydetti:

"Golden Week'in katkısıyla İstanbul Havalimanı'nın açılışından beri en yüksek ciroyu elde ettik. İlgili tarihlerde alışveriş yapan toplam Çinli yolcu sayısı 5 bin 400'ü geçerken haftalık cironun ortalama yüzde 74 üzerine çıkıldı. Çinli ve Uzakdoğulu yolcuların dışında da ilgi çeken etkinliğimizin yarattığı ivmeyle Unifree Duty Free mağazalarından bir haftada alışveriş yapan müşteri sayısı 110 bini geçti." ifadelerini kullandı.

"2019'da yaklaşık 600 bin Çinli ülkemize gelecek"

Son 10 yılda Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının dikkate değer bir şekilde arttı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden ülkemize 2008 yılında gelen 150 bin turist sayısı, 2018 itibarıyla 400 bin kişiye yükseldi. 2018 yılında Çin'de Türkiye Turizm Yılı ilan edilmiş olması sebebiyle son yıllarda tur operatörleri Türkiye'yi paket tur programlarına dahil ettiler. 2019 yılı içerisinde 600 bin dolaylarında Çinli turistin ülkemizi ziyaret edeceği ve İstanbul üzerinden ülkeye giriş yapacaklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden Golden Week bizim için oldukça önemli."

Şenher, "Paket tur programları kapsamında yaz aylarında ağırlıklı olarak 40 yaşın üzerinde bir profil gözlemleniyor. Kış aylarında ise azalan turizm potansiyeli ile gelir seviyesi daha yüksek business yolcu profili payını artıracaktır. Havalimanımız ve ülkemizin kalkınması, kültürel çeşitliliğe sahip bir yolcu portföyü, bu yolcuları en iyi şekilde ağırlayacak global bir vizyona sahip olmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda 2018 yılında 15 milyon Çinli turistin ziyaret ettiği Avrupa kıtasında Türkiye'nin alabildiği pay sadece 400 bin kişi. Müşteri profili olarak ise genelin aksine kadın müşteriler daha fazla ve alışveriş harcamaları da erkeklerden daha yüksek. Özellikle 28-29 yaş aralığının yoğunluğu fazla. Sepet büyüklüğü olarak, 30 yaş sonrası artan ve 40-42 arası 150 avro sepet başını gören bir ivme var." ifadelerini kullandı.

Golden Week'in Çin ulusal bayramının uzantısı olduğunu aktaran Şenher, "Bu etkinlik özelinde operasyondaki çalışanlarımız Türk Çin Kültür Derneği tarafından verilen Çince derslerine ek olarak, Çin kültürünün anlatıldığı seminerlere de katılım sağladı. Etkinlik Avrupalılar için geçerli değildi ancak şunu da belirtmeliyim ki İstanbul Havalimanı pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan çok özel bir nokta. Pek çok farklı milliyetten yolcuya her gün olağanüstü ve farklı bir seyahat ortamı sunmak amacıyla ilerliyoruz.

Bu amaç doğrultusunda onların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak ve kültürlerine duyduğumuz saygıyı kendileriyle paylaşmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda bu gibi aktiviteler sayesinde oldukça geniş olan ürün yelpazemizden ve sadece İstanbul Havalimanı'na özel ürünlerimizden, özel seçkiler sunarak kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimini de yolcularımıza sunuyoruz. Bu bağlamda farklı kültürlere yönelik yapacağımız aktiviteler devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.