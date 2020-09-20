Göldere köyüne imece usulü ile parke taşı döşendi - Son Dakika

Keban ilçesinin Göldere köyü imece usulü ile kilitli parke taşı döşendi.

Göldere köyü muhtarlığı köyün içinden geçen yolların parke edilmesi için köylülerden yardım talep etti.

Bu talebe olumlu yanıt veren köy ve köy dışında yaşayan vatandaşların yardımı ile imece usulü 260 metrekare kilitli parke taşı yapıldı.

Muhtar Hüseyin Turan, parke taşını kendi imkanları ile temin ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Köyün içindeki bazı yerlerde ulaşım sıkıntısı yaşıyorduk. Hemen işe koyulduk el ele verdik, kimi vatandaşların traktörünü getirdiğini kiminin kepçe kiraladığını kimisi de nakliye ve işçilik emeğini katarak kilitli parke döşeme işini el birliği ile ilk etapta köyün en önemli yeri olan 260 metre kare alanı parke taşı ile dizim yaparak sorunun bir kısmını çözdük."