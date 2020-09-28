Göldere Muhtarı Turan uzaktan eğitim için köye internet çekti - Son Dakika

Elazığ'ın Keban İlçesi Göldere Köyü Muhtarlığı, Köye uzaktan eğitim için internet bağladı.

Göldere Muhtarı Hüseyin Turan AA muhabirine köyde daha önce internet ağı bulunmadığını, öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Şu an internetimizi bağladık, Bütün öğrencilerimiz burda internet sayesinde EBA'ya girip derslerini yapıyor. Köyümüze böyle bir hizmet kazandırdığımız için çok mutluyum." dedi.

Keban Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Turan, EBA'dan derslerini takip etmelerini sağlayan muhtara teşekkür etti.