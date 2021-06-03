Goldman Sachs, Bitcoin hakkında konuştu: Altına değil, bakıra alternatif olabilir

Goldman Sachs'ın tanınmış Emtia Araştırmaları Birimi Başkanı Jeff Currie, kripto paraların riske karşı hedge amaçlı kullanımı konusunda sorulan soruları yanıtladı.

Currie, altının genellikle yatırımcılar tarafından bir güvenli liman olarak görüldüğünü söylerken Bitcoin ve bakırın ise daha fazla risk iştahının arttığı dönemlerde hareketlendiğini kaydetti.

"DİJİTAL PARALAR BAKIRA İKAME OLABİLİR"

Analist, "Dijital paralar altına bir ikame olamaz. Eğer bir ikame olacaklarsa bakıra olabilirler. Zira ikisi de risk iştahının arttığı dönemde hareket eden varlıklar" ifadelerini kullandı.

Currie, Bitcoin'de 10 yıllık bir fiyat geçmişi bulunduğunu ve bunun varlığın kesinlikle risk iştahının artışı döneminde ilgi gördüğünü gösterdiğini belirtti.