Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs, faiz indirim beklentisini öteledi

Goldman Sachs, faiz indirim beklentisini öteledi

1 saat önce

Enflasyondan ziyade temel sürükleyicinin finansal istikrar konusu olacağını belirten Goldman Sachs, TCMB'den faiz indirim beklentisini 4'üncü çeyreğe öteledi.

Goldman Sachs, faiz indirim beklentisini öteledi, System.String[]
Enflasyondan ziyade temel sürükleyicinin finansal istikrar konusu olacağını belirten Goldman Sachs, TCMB'den faiz indirim beklentisini 4'üncü çeyreğe öteledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:42 

TCMB, Goldman Sachs, Ekonomi
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