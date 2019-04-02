Goldman Sachs, faiz indirim beklentisini öteledi
1 saat önce
Enflasyondan ziyade temel sürükleyicinin finansal istikrar konusu olacağını belirten Goldman Sachs, TCMB'den faiz indirim beklentisini 4'üncü çeyreğe öteledi.
Enflasyondan ziyade temel sürükleyicinin finansal istikrar konusu olacağını belirten Goldman Sachs, TCMB'den faiz indirim beklentisini 4'üncü çeyreğe öteledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:42
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