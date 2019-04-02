Goldman Sachs, faiz indirim beklentisini öteledi

Enflasyondan ziyade temel sürükleyicinin finansal istikrar konusu olacağını belirten Goldman Sachs, TCMB'den faiz indirim beklentisini 4'üncü çeyreğe öteledi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

2014'te HDP'den Seçime Girip Kaybeden Mustafa Sarıgül, Bu Kez CHP'den Aday Olup Kazandı