Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs Küresel Tahvil Getiri Öngörülerini Düşürdü

Goldman Sachs Küresel Tahvil Getiri Öngörülerini Düşürdü

19 dakika önce

Goldman Sachs, ABD ve Kanada gibi büyük ekonomiler için devlet tahvili getiri öngörülerini, zayıflayan ekonomik görünümü yansıtacak şekilde aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs Küresel Tahvil Getiri Öngörülerini Düşürdü, System.String[]
Goldman Sachs, ABD ve Kanada gibi büyük ekonomiler için devlet tahvili getiri öngörülerini, zayıflayan ekonomik görünümü yansıtacak şekilde aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs analistleri, 10 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı için 2019 sonu getiri öngörüsünü 50 baz puan düşürerek yüzde 3.0'e, Almanya 10 yıl vadeli devlet tahvilleri için yıl sonu getiri beklentisini 15 baz puan  düşürerek yüzde 0.65'e çektiler.

Kanada'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinde getirinin de 2019 sonunda, bir önceki öngörüye göre 60 baz puan düşüşle yüzde 2.40 olacağı belirtildi.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi dün yüzde 2.69 dolayında işlem görüyordu.

Goldman Sachs, Birleşik Krallık ve Japonya beklentilerini de düşürdü. Goldman Sachs, Birleşik Krallık 10 yıllık tahvillerinin getiri öngörüsünü 25 bazpuan düşüşle yüzde 1.85'e çekerken, Japonya'nın tahvil getirilerini de 12 bazpuan indirimle yüzde 0.1 düzeyine indirdi.

Goldman Sachs Stratejisti Praveen Korapaty, 10 yıllık tahvil getirilerinin, mevcut dönem için en yüksek noktayı gördüklerine inandıklarını vurguladı ve yılın sonuna doğru yeniden bir yükseliş olabileceğine işaret etti. Korapaty, önümüzdeki dönemde getirilerde yatay bir gelişme beklemelerine karşın, getiri eğrisinde tam bir yataylıktan söz edilemeyeceğinin altını çizdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:37 Kaynak: DHA

Almanya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı Farklı Geçti: 79-58 Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 12:56:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs Küresel Tahvil Getiri Öngörülerini Düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]