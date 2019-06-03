Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs : Küresel ticaret savaşları tırmanacak
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Goldman Sachs : Küresel ticaret savaşları tırmanacak

13 dakika önce

– ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'a göre, ABD, Çin ve Meksika arasındaki ticaret savaşı tırmanacak.

Goldman Sachs : Küresel ticaret savaşları tırmanacak, System.String[]
– ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'a göre, ABD, Çin ve Meksika arasındaki ticaret savaşı tırmanacak.
Goldman Sachs açıklamasında, ABD'nin 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10'luk yeni bir ek gümrük vergi uygulama olasılığının yüzde 40'tan, yüzde 60'a yükseltildiği belirtildi.
Banka, Meksika ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerinin yüzde 5.0'ten yüzde 10'a yükseltilme olasılığının da, yüzde 50'den yüzde 70'e yükseldiğini açıkladı.
Golman Sachs'a göre, yeni üretilen araçlara uygulanan vergilerin yüksleme olasılığı yüzde 25'ten yüzde 40 düzeyine yükseldi.
Bankanın açıklamasında ABD, Çin ve Meksika arasındaki ticaret gerignlikleri ve ek gümrük vergileri ülkeler arasında imzalanacak bir ticaret anlaşması ile çözülebilir, ancak söz konusu anlaşmanın 2019 yılı sonu ya da 2020 yılında imzalanabileceği öngörüldü.
ABD'nin yılın ikinci yarısı için gayri safi yurt içi hasılası öngörüsü 0.5 baz puan düşüşle yüzde 2.0 düzeyine çekildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:38 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, Ekonomi
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