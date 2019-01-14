Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs, Modanisa'ya ortak oluyor

Goldman Sachs, Modanisa'ya ortak oluyor

17 dakika önce

Modanisa.com'un azınlık hisselerinin Wamda Capital ve Goldman Sachs'a satışı için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Goldman Sachs, Modanisa'ya ortak oluyor, System.String[]
Modanisa.com'un azınlık hisselerinin Wamda Capital ve Goldman Sachs'a satışı için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:24 

Goldman Sachs, Ekonomi
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