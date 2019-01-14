Goldman Sachs, Modanisa'ya ortak oluyor
17 dakika önce
Modanisa.com'un azınlık hisselerinin Wamda Capital ve Goldman Sachs'a satışı için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.
Modanisa.com'un azınlık hisselerinin Wamda Capital ve Goldman Sachs'a satışı için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:24
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