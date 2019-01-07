Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini düşürdü

Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini düşürdü

10 dakika önce

Petrol talebine olan artışın zayıflaması ve yükselen arz miktarına dikkati çeken Goldman Sachs, 2019 yılı için petrol fiyat tahminini 62,5 dolara indirdi.

Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini düşürdü, System.String[]
Petrol talebine olan artışın zayıflaması ve yükselen arz miktarına dikkati çeken Goldman Sachs, 2019 yılı için petrol fiyat tahminini 62,5 dolara indirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:05 

Ekonomi
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