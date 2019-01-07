Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini düşürdü

Petrol talebine olan artışın zayıflaması ve yükselen arz miktarına dikkati çeken Goldman Sachs, 2019 yılı için petrol fiyat tahminini 62,5 dolara indirdi.

Petrol talebine olan artışın zayıflaması ve yükselen arz miktarına dikkati çeken Goldman Sachs, 2019 yılı için petrol fiyat tahminini 62,5 dolara indirdi.

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