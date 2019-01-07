Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini düşürdü
10 dakika önce
Petrol talebine olan artışın zayıflaması ve yükselen arz miktarına dikkati çeken Goldman Sachs, 2019 yılı için petrol fiyat tahminini 62,5 dolara indirdi.
Petrol talebine olan artışın zayıflaması ve yükselen arz miktarına dikkati çeken Goldman Sachs, 2019 yılı için petrol fiyat tahminini 62,5 dolara indirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:05
İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor
Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı