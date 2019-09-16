Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısı
Son Dakika Ekonomi Haber

Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısı

28 dakika önce

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'tan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısı, System.String[]

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'tan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan, Goldman Sachs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorine 7 kuruş zam geldi
Goldman Sachs: Petrol fiyatları yükselebilir Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçalarının Türkiye'de üretilmesi mümkün Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:08:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Goldman Sachs'tan petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]