Son Dakika Haberleri: Göle atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarıldı
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Göle atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarıldı

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bekçilerden kaçmak isteyen genç, göle atlayınca balıkçı teknesiyle kurtarıldı.

Göle atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarıldı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bekçilerden kaçmak isteyen genç, göle atlayınca balıkçı teknesiyle kurtarıldı.

Beyşehir'de, göl kenarına gelen bekçiler, Eşrefoğlu Köprüsü altında madde bağımlısı olduğundan şüphe edilen gençleri fark etti. Adrese takviye polis ekibi isteyen bekçilerin yanlarına yaklaştığını fark eden gençlerden biri, kaçmak isterken köprüden göle atladı.

Genci gölden çıkması için ikna edemeyen ekipler, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına haber verdi ve ayrıca gencin boğulma ihtimalini göz önünde bulundurarak köprünün kenarındaki bir balıkçıdan yardım istedi. Balıkçı ile tekneye binen ekipler, genci kıyıya çıkarmayı başardı.

Gencin hipotermi geçirmesi tehlikesine karşı adrese ambulans çağırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adının O.Ç. olduğu belirlenen 22 yaşındaki gencin daha önce cezaevine girdiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçtığı iddia edilen diğer kişileri de yakalamak için çalışma başlattı.

O.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyşehir, Polis, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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