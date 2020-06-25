Göle atlayan kadını suya giren polisler kurtardı - Son Dakika

Göle atlayan kadını suya giren polisler kurtardı

Göle atlayan kadını suya giren polisler kurtardı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl sularına atlayan genç kadını suya giren polis ekipleri boğulmaktan kurtardı.

Göle atlayan kadını suya giren polisler kurtardı

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KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl sularına atlayan genç kadını suya giren polis ekipleri boğulmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü'nde Aşk Adası olarak bilinen minyatür adanın kıyısında su içerisinde bir kadının olduğunu gören kıyıdaki deniz bisikleti işletmecileri önce yüzdüğünü sanarak bağırmak suretiyle gölde yüzmenin yasak olduğu ve sudan çıkması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak, sadece baş kısmı görülen kadının sudan çıkmadığını, derinlere doğru ilerlediğini görüp intihar için göle girebileceğinden şüphe eden deniz bisikleti müşterilerinden birisi işletmecilerden gelen uyarılar üzerine bisikletiyle kadının yanına kadar yaklaşarak yardım etmek istedi. Bu arada, polise de bir kadının intihar etmek amacıyla göl sularına atladığı yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine, adrese yakın olan polis ekipleri kısa sürede geldi.

İddiaya göre, deniz bisikletine tutunan kadın, polis ekiplerinin gelip kendisini sudan çıkmaya ikna etmek için dil dökmesine rağmen ellerini bırakması üzerine suya batıp çıkmaya başladı. Bu esnada hemen suya giren bir polis, kadını sular içerisinde omuzlarından yakalayıp tutarak kıyıya çekerek kayalıklar üzerine çıkarmayı başardı. Ada üzerine çıkarılan üzerindeki elbiseleriyle suya girdiği için sırılsıklam olan genç kadının, yanındaki çantasını ada üzerindeki bir bank üzerine bıraktıktan sonra girdiği bunalım sonucu göl sularına atladığı ileri sürüldü. Adrese sağlık ekipleri de sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını polisin de yardımıyla ambulansa bindirerek Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Evli ve eşinden boşanma aşamasında olduğu öne sürülen E.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beyşehir, Konya, Göle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göle atlayan kadını suya giren polisler kurtardı - Son Dakika
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