Son Dakika Haberleri: Göle'de çalınan hayvanlar Kars'ta yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Göle'de çalınan hayvanlar Kars'ta yakalandı

29 dakika önce

Ardahan'ın Göle ilçesi Senemoğlu köyünde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Göle'de çalınan hayvanlar Kars'ta yakalandı, System.String[]

Ardahan'ın Göle ilçesi Senemoğlu köyünde çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


8 Eylül 2019 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesi Senemoğlu Köyünde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayında çalınan Büyükbaş hayvanların 7 adedi İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube müdürlüğü ve Göle İlçe


Jandarma Komutanlığının yaptığı koordineli çalışma neticesinde Kars ili Susuz ilçesinde bir araçta yapılan arama sonucu ele geçirildi.


Bulunan büyükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olayda bir şahıs ise gözaltına alındı. - ARDAHAN

Jandarma, Ardahan, Kars, Göle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şule Çet'in avukatından davaya ilişkin açıklama: Telefonu ikinci kez incelenecek
Annesini korumak için babasını öldüren gence meşru müdafaadan beraat LPG takılı bir cip bariyerlere saplandı, itfaiye başında bekledi Eşini öldürtüp 13 yıl maaşını çekip yedi, "Smile" tişörtü giyip gülümsedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:25:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göle'de çalınan hayvanlar Kars'ta yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]