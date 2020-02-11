Sibirya soğuklarının yaşandığı ve sıfırın altında 40 derece ile yurt genelinde en düşük sıcaklık değerinin ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde vatandaşların evlerinden dışarı çıkmakta zorlanması sebebiyle hayat donma noktasına geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir yaşanan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi. Geçen sene Türkiye genelinde sıfırın altında 32,5 dereceyle en düşük sıcaklık değerinin ölçüldüğü Göle'de bu yıl ise dün gece sıcaklık sıfırın altında 40 dereceye düştü.

Bu gece ise sıfırın altında 39 derece soğuk hava kaydedilen ilçede bu nedenle yaşam zorlaşırken ilçe sakinleri zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor.

Soğuk havanın en çok su şebeke hattını olumsuz etkilediği 6 bin nüfuslu ilçede 200'den fazla su abonesinin şebekesi dondu. Belediye ekipleri, donan şebekelerin açılması için vatandaşa yardımcı olmak amacıyla çalışma yürütüyor.

İlçenin en işlek caddelerinden Oltu Caddesi'nde patlayan su şebekesi hatları nedeniyle buz kütleleri oluştu. Bazı noktalardaki buz kütlelerinin yüksekliği bir metreyi geçti.

Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece rekor soğukla kentin neredeyse donduğunu söyledi.

İlçelerinin sadece bu yıl değil, son yılların en soğuk yerleşim yeri olduğunu ifade eden Gültekin, soğukların çalışmalarını olumsuz etkilediğini anlattı.

Gültekin, tüm zorluklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Soğuklar hem bize zarar veriyor hem çalışma alanımızı sınırlandırıyor ama buna rağmen Gölelinin mağdur olmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İmkanlarımız belli. Oluşan sorunları minimize etmenin gayretindeyiz." dedi.

"Ana borularda don nedeniyle patlaklar oluşuyor"

İlçede gece su şebekelerinin donarak patlaması yüzünden kısa süreli su kesintilerinin yaşandığını dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Su kesintisini kısa sürede giderdik ancak soğuk hava sorunu su şebekelerine, kanalizasyon hatlarına ve doğal gaza zara veriyor çünkü ana borulardan biri patlayınca, diğerleri de zarar görüyor. Vatandaşa ait şebekenin yanı sıra ana borularda da don nedeniyle sorunlar, yani patlaklar oluşuyor. Gece çok sayıda patlak meydana geldi. İşte bunlarla mücadele ederken insanız sonuçta zorlanıyoruz fakat gün içinde, yani güneşin çıkmasıyla müdahalemiz daha kolay oluyor."

Gültekin, imkanların kısıtlı olması ayrıca soğukların çalışma alanını sınırlandırması nedeniyle sorunlarla mücadelenin zorlaştığını sözlerine ekledi.

Göle İl Genel Meclis Üyesi İsmail Oğuzorhan da dün gece mevsimin en soğuk gününü yaşadıklarını belirterek, "Bunda en çok iş belediyeye düşüyor. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu donan sular, patlak şebekeler en kısa sürede giderilir." dedi.

"İnsan evden dışarı bile çıkmak istemiyor"

Vatandaşlardan Sinan Gök ise soğuk sebebiyle ilçede suların donduğunu belirterek, "Bu yıl ilk kez suyumuz dondu, açmak için yoğun çaba sarf ettik. İnsan zorlanıyor çünkü soğuklar sizin çalışmanızı da olumsuz etkiliyor. Göle mevsimin rekor soğuğunu gördü. İnsan evden dışarı bile çıkmak istemiyor." diye konuştu.