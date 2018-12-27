Göle Dönen Adıyaman'da Araçlar Mahsur Kaldı
1 saat önce
- Göle dönen Adıyaman'da araçlar mahsur kaldıADIYAMAN - Adıyaman kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı.
- Göle
dönen Adıyaman
'da araçlar mahsur kaldı
ADIYAMAN - Adıyaman kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı.
Metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman'da üç günden etki etkili olan yağmur yağışı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız yağan yağmur nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Özellikle Otogar yolu ve Atatürk Bulvarı
üzerinde mazgalların yetersiz olması veya tıkanmasından dolayı loğar kapaklarından su fışkırdı.
Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar göle dönen caddelerde mahsur kaldı. Bazı açlar arızalandı. Belediye ekipleri bir taraftan mazgalları temizleme çalışması yürütürken diğer taraftan mahsur kalan araçları kurtardı. Gölete giren araçların plakaları düştü.
Kent merkezinde dün gecen itibaren 77 ev ve iş yerini su bastığı ve ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiği öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:39 Kaynak: İHA
Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek
Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı
3.5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti
15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı