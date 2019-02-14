Göle Dönen Amik Ovası'nda Kitesurf Yaptılar
1 saat önce
Hatay'da şiddetli yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası, kitesurf (uçurtma sörfü) severlerin mekanı oldu.
Hatay'da şiddetli yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası, kitesurf (uçurtma sörfü) severlerin mekanı oldu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve şiddetli yağışlar sonrası sular altında kalan Amik Ovası'na gelen Kitesurfçüler, dalgaların da yardımıyla sörf yaptı. Kısa sürede kitesurf severlerin mekanı haline gelen Amik Ovası'nda yapılan kitesurfler amatör kameralarca görüntülendi.
Diğer yandan, ovada suyun seviyesinin düşmesi bekleniyor. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:29 Kaynak: İHA
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