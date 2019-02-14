Son Dakika Haberleri: Göle Dönen Amik Ovası'nda Kitesurf Yaptılar

Göle Dönen Amik Ovası'nda Kitesurf Yaptılar

1 saat önce

Hatay'da şiddetli yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası, kitesurf (uçurtma sörfü) severlerin mekanı oldu.

Göle Dönen Amik Ovası'nda Kitesurf Yaptılar, System.String[]
Hatay'da şiddetli yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası, kitesurf (uçurtma sörfü) severlerin mekanı oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve şiddetli yağışlar sonrası sular altında kalan Amik Ovası'na gelen Kitesurfçüler, dalgaların da yardımıyla sörf yaptı. Kısa sürede kitesurf severlerin mekanı haline gelen Amik Ovası'nda yapılan kitesurfler amatör kameralarca görüntülendi.

Diğer yandan, ovada suyun seviyesinin düşmesi bekleniyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Amik Ovası, Güncel
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