Göle Dönen Caddede Botla Gezdi... O Anlar Kamerada
1 saat önce
Göle dönen caddede botla gezdi.
Göle
dönen caddede botla gezdi... O anlar kamerada Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde, şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olurken, göle dönen caddede lastik bot ile gezmeye çalışan genç ilginç görüntüler oluşturdu
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak yağış caddeler ile narenciye bahçelerini göle çevirdi.
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken alt yapının yetersiz olduğu caddeler sular altında kaldı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayalar uzun süre yağmur sularının çekilmesini bekledi. Araç
sürücüleri ise göle dönen caddelerden geçerken zor anlar yaşadı. Bazı evlerin girişini su bastı. Narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
Yağış sonrası yağmur sularının biriktiği caddede lastik bot ile gezinti yapmaya çalışan genç ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:23 Kaynak: İHA
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