Son Dakika Haberleri: Göle Dönen Caddede Botla Gezdi... O Anlar Kamerada

Göle Dönen Caddede Botla Gezdi... O Anlar Kamerada

1 saat önce

Göle dönen caddede botla gezdi.

Göle dönen caddede botla gezdi... O anlar kamerada
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olurken, göle dönen caddede lastik bot ile gezmeye çalışan genç ilginç görüntüler oluşturdu

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak yağış caddeler ile narenciye bahçelerini göle çevirdi.
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken alt yapının yetersiz olduğu caddeler sular altında kaldı. Yolun karşısına geçmek isteyen yayalar uzun süre yağmur sularının çekilmesini bekledi. Araç sürücüleri ise göle dönen caddelerden geçerken zor anlar yaşadı. Bazı evlerin girişini su bastı. Narenciye bahçeleri sular altında kaldı.
Yağış sonrası yağmur sularının biriktiği caddede lastik bot ile gezinti yapmaya çalışan genç ise ilginç görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:23 Kaynak: İHA

Dörtyol, Göle, Genel
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