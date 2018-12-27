Son Dakika Haberleri: Göle Dönen Caddelerde Araçlar Mahsur Kaldı

Göle Dönen Caddelerde Araçlar Mahsur Kaldı

17 dakika önce

Adıyaman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı.

Göle Dönen Caddelerde Araçlar Mahsur Kaldı, System.String[]
Adıyaman kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı.

Metrekareye 52 kilogram yağışın düştüğü Adıyaman'da üç gündür etkili olan yağış kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız yağan yağmur nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Özellikle Otogar yolu ve Atatürk Bulvarı üzerinde mazgalların yetersiz olması veya tıkanmasından dolayı rögar kapaklarından su fışkırdı.

Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar göle dönen caddelerde mahsur kaldı. Bazı araçlar arızalandı. Belediye ekipleri bir taraftan mazgalları temizleme çalışması yürütürken diğer taraftan mahsur kalan araçları kurtardı. Suya giren araçların plakaları düştü.

Kent merkezinde dün geceden itibaren 77 ev ve iş yerini su bastığı ve ekiplerin su baskınlarına müdahale ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:57 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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