Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

11.07.2022 16:27
Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

Bağcılar'da sağanak yağış sonrası suya gömülen 11 hafriyat kamyonunu kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Bağcılar'da sağanak yağış sonrası suya gömülen 11 hafriyat kamyonunu kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Göle dönen alan havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su basmış, Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı da göle dönmüştü. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de suyun altında kalmıştı. Dün meydana gelen olayın ardından hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Suyu tahliye etme çalışmaları sürerken, kamyonlar dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı BAĞCILAR'DA SU ALTINDA KALAN KAMYONLARI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR BAĞCILAR'DA SU ALTINDA KALAN KAMYONLARI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Arnavutköy'de göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı Arnavutköy'de göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 İzlenme rekorları kırdı! Plaja gelen 2 deniz aslanı güneşlenenleri kovaladı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:52 Kırgızistan'da düşen çığ turistlere kadar ulaştı! Son anda kurtuldular
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 16:30:55. #1.12#
SON DAKİKA: Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement