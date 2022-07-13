Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika
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Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

13.07.2022 14:52

Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor Kurtarılan 5 hafriyat kamyonu alandan çıkarılırken, diğer kamyonların kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor Bağcılar'da 3 gün önce etkili olan sağanak yağışın ardından suya gömülen hafriyat kamyonlarının...

Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

Kurtarılan 5 hafriyat kamyonu alandan çıkarılırken, diğer kamyonların kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor

İSTANBUL - Bağcılar'da 3 gün önce etkili olan sağanak yağışın ardından suya gömülen hafriyat kamyonlarının kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor. 5 hafriyat kamyonu ve 3 iş makinesi alandan çıkarılırken, diğer kamyonların kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor.

İstanbul'da 3 gün önce etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su basmış, Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı da göle dönmüştü. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de suyun altında kalmıştı. Hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışmalarına ise devam ediliyor. Suyu tahliye etme çalışmaları sürerken, kurtarılan 5 kamyon ve 3 iş makinesi alandan çıkarıldı. Çamura gömülen 6 kamyonu ve bir iş makinesini kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor. Çalışmalar ise dron ile havadan görüntülendi.

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Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika
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