Son Dakika Haberleri: Göle Dönen Yolda Mahsur Kalan Arabayı Kepçeyle İttiler

Göle Dönen Yolda Mahsur Kalan Arabayı Kepçeyle İttiler

1 saat önce

Göle dönen yolda mahsur kalan arabayı kepçeyle ittilerHATAY - Hatay'da son günlerde etkisini artıran yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Göle dönen yolda mahsur kalan arabayı kepçeyle ittiler

HATAY - Hatay'da son günlerde etkisini artıran yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle yollar göle dönerken, evleri de su bastı.
Samandağ ilçesinde yağmur sularıyla göllenen yolda mahsur kalan bir otomobil çevreden geçen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Amatör kameralar tarafından çekilen görüntüde kepçenin üstüne çıkan 3 kişi göle dönen yolda mahsur kalan arabayı itekledi. Kepçe üzerinden iteklenen otomobil birkaç metre sonra su olmayan yere çekilerek kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

Hatay, Göle, Genel
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