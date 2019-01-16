Göle Dönen Yolda Mahsur Kalan Arabayı Kepçeyle İttiler
1 saat önce
Göle dönen yolda mahsur kalan arabayı kepçeyle ittilerHATAY - Hatay'da son günlerde etkisini artıran yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Göle
dönen yolda mahsur kalan arabayı kepçeyle ittiler
HATAY - Hatay
'da son günlerde etkisini artıran yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle yollar göle dönerken, evleri de su bastı. Samandağ
ilçesinde yağmur sularıyla göllenen yolda mahsur kalan bir otomobil çevreden geçen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Amatör kameralar tarafından çekilen görüntüde kepçenin üstüne çıkan 3 kişi göle dönen yolda mahsur kalan arabayı itekledi. Kepçe üzerinden iteklenen otomobil birkaç metre sonra su olmayan yere çekilerek kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:29 Kaynak: İHA
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