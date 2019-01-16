Son Dakika Haberleri: Göle Dönen Yolda Mahsur Kalan Otomobil Kepçeyle Kurtarıldı

Göle Dönen Yolda Mahsur Kalan Otomobil Kepçeyle Kurtarıldı

1 saat önce

Göle dönen yolda mahsur kalan otomobil kepçeyle kurtarıldıADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle su ve kanalizasyonlar taşarken otomobiller yolda kaldı.

Göle dönen yolda mahsur kalan otomobil kepçeyle kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle su ve kanalizasyonlar taşarken otomobiller yolda kaldı. Yolda kalan bir otomobil ise kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi aşırı yağış nedeniyle tamamen göle dönerken yolda biriken yağmur suyu nedeniyle bir otomobil mahsur kaldı. Sürücüsünün tüm uğraşlarına rağmen otomobil bulunduğu yerden çıkarılamadı. Otomobil olay yerine çağrılan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

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