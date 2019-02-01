Son Dakika Haberleri: Göle Dönen Yolda Olta Salladı

Göle Dönen Yolda Olta Salladı

36 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi, sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda şişme botuyla hem kürek çekti, hem de elindeki oltasıyla balık aradı.

Göle Dönen Yolda Olta Salladı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi, sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda şişme botuyla hem kürek çekti, hem de elindeki oltasıyla balık aradı. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, günler öncesinden duyurduğu sağanak yağış Hatay'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, zaman zaman yerini gök gürültülü kuvvetli yağış ve fırtınaya bıraktı. Hatay'da il genelinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken araçlar da yollarda mahsur kaldı. Dörtyol ilçesinde bağlı Numuneevler Mahallesi'nde oturan bir gencin şişme botuyla Kazım Karabekir Caddesi'nde kürek çekmesi amatör kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir elinde de oltayla balık arayan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi.

(Mehmet Bayrak - Ferit Savaş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, Güncel
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