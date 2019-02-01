Son Dakika Haberleri: Göle Dönen Yolda Şişme Botla Gezdi

Göle Dönen Yolda Şişme Botla Gezdi

28 dakika önce

Göle dönen yolda şişme botla gezdi Göle dönen yolda şişme botla bir elinde de oltayla gezdi Göle dönen yolda oltayla balık aradıHATAY - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, günler öncesinden duyurduğu sağanak yağış Hatay'da hayatı olumsuz etkiledi.

Göle Dönen Yolda Şişme Botla Gezdi, System.String[]
Göle dönen yolda şişme botla gezdi
Göle dönen yolda şişme botla bir elinde de oltayla gezdi
Göle dönen yolda oltayla balık aradı

HATAY - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, günler öncesinden duyurduğu sağanak yağış Hatay'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, zaman zaman yerini gök gürültülü kuvvetli yağış ve fırtınaya bıraktı.
Hatay'da il genelinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken araçlarda yollarda mahsur kaldı. Dörtyol ilçesinde de bir vatandaş yolların göle dönmesini fırsat bilerek şişme botuyla caddede kürek çekti.
İlçeye bağlı Numuneevler Mahallesinde oturan bir genç vatandaşın şişme botuyla Kazım Karabekir Caddesinde kürek çekmesi amatör kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Bir elinde de oltaylabalık arayan vatandaşın görüntüleri ise sosyal medyada ilgiyle izlenenler arasında yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Göle, Genel
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