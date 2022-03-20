Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı - Son Dakika
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Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

20.03.2022 11:01

Yürekleri ısıtan görüntü.

Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültürparkı içerisindeki gölete düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri, kurtardığı köpeği kendi montunu sararak ısıttı.

Olay, İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültürparkında meydana geldi. Parkta gezen köpek, kenarında yürüdüğü göletin içine düştü. Gölet içinden çıkamayan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için uzun süre mücadele verdi.

İtfaiye eri, halatlarla gölete indi. Halatlara bağlanan köpek, titiz çalışma sonucu kurtarıldı. İtfaiye eri, ıslandığı için titreyen köpeği montuyla sararak ısıtmaya çalıştı.

Sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye aracında klimayla kurutuldu. Kurtarılan köpek tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı
Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı

YORUMLAR
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İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı Bu yardım yürekleri ısıttı...Geri dönüşüm atığı toplayan el arabalı şahıs yokuşu çıkamayınca, yardımına vatandaşlar yetişti Bu yardım yürekleri ısıttı...Geri dönüşüm atığı toplayan el arabalı şahıs yokuşu çıkamayınca, yardımına vatandaşlar yetişti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yürekleri ısıtan görüntü... Göle düşen köpeği montuyla sararak ısıttı - Son Dakika
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