Son Dakika Haberleri: Göle düşen sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu
Son Dakika Güncel Haber

Göle düşen sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu

5 dakika önce

ADANA'da, Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile dolaşırken, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Göle düşen sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu, System.String[]

ADANA'da, Sultan Nur M. (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile dolaşırken, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Sefa İ., iple sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sultan Nur M.'nin dalgıç polislerce yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Köprüsü'nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur M., bilinmeyen nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü. Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için suya atladı ancak bulamadı. Durumu fark eden çevredekiler, Sefa İ.'nin de suda çırpındığını gördü. Sefa İ. iple çekilerek çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa İ., sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sualtı polisleri de gölde Sultan Nur M.'yi arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmalarda kısa sürede Sultan Nur M.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan Sultan Nur M.'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, bölgede toplanan kalabalığın polisin çalışmalarını izlemesi de dikkat çekti. Polis ekiplerince, Sultan Nur M.'nin intihar mı ettiği yoksa dengesini kaybederek mi düştüğünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs ev hapsi cezası aldı
Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 20 zam geldi Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği! Sınır hattına bloklar sevk ediyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 22:17:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göle düşen sultan boğuldu, arkadaşı kurtarmaya çalışırken hastanelik oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]