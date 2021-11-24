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Göle eksi 10'u gördü - Son Dakika

Göle eksi 10'u gördü

24.11.2021 10:17

Ardahan'da soğuk hava etkili olmaya başladı.

Ardahan'da soğuk hava etkili olmaya başladı. Soğukların her geçen gün şiddetini artırdığı Göle ilçesinde, termometreler gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterirken, kentte nehir ve göller dondu.

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle'de dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 10, kent merkezinde ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Göle ilçesinde kırağı nedeniyle beyaza bürünen ağaç ve bitkiler ise güzel görüntüler oluşturdu.

(Olgun Yıldız-İHA)

Göle eksi 10'u gördü
Göle eksi 10'u gördü
Göle eksi 10'u gördü
Göle eksi 10'u gördü
Göle eksi 10'u gördü

Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göle eksi 10'u gördü - Son Dakika


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