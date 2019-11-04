Son Dakika Haberleri: Göle eksi 20'yi gördü, araçlar çalışmadı
Son Dakika Güncel Göle eksi 20'yi gördü, araçlar çalışmadı

Göle eksi 20'yi gördü, araçlar çalışmadı

6 saat önce

Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Göle eksi 20'yi gördü, araçlar çalışmadı, System.String[]

Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 20'yi gördü.

Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise takviye yaparak çalıştıramadıkları sıcak su dökerek çalıştırabildi.

(İHA)

Ardahan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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