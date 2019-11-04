Son Dakika Haberleri: Göle eksi 20'yi gördü araçlar çalışmadı
Son Dakika Genel Göle eksi 20'yi gördü araçlar çalışmadı

Göle eksi 20'yi gördü araçlar çalışmadı

6 saat önce

- Göle eksi 20'yi gördü araçlar çalışmadıARDAHAN - Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

- Göle eksi 20'yi gördü araçlar çalışmadı

ARDAHAN - Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 20'yi gördü.

Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise takviye yaparak çalıştıramadıkları sıcak su dökerek çalıştırabildi.

Göle eksi 20'yi gördü araçlar çalışmadı

Ardahan, Göle, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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