Göle Eksi 24 Derece...araçlar Soğuktan Çalışmadı
1 saat önce
Göle eksi 24 derece...Araçlar soğuktan çalışmadı ARDAHAN - Termometrelerin eksi 24'ü gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.
Göle
eksi 24 derece...Araçlar soğuktan çalışmadı
ARDAHAN - Termometrelerin eksi 24'ü gösterdiği Ardahan
'ın Göle ilçesinde çok sayıda araç dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.
Ardahan'da son günlerde etkili olan bahar havasının ardından aniden bastıran soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 24'ü gördü. Ardahan'da dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.
Ardahan'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 17 derece olduğunu söyleyen Tolgay Gökdemir, "Burada her şeye rağmen hayat devam ediyor. Soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilemesine ve çekilmez hale getirmesine rağmen memleketimizde yaşamaya devam ediyoruz" dedi.
Soğuk hava nedeniyle aracı çalışmayan Ufuk Işık
ise, "Hava sıcaklığı eksi 20 derece ve aracımızı çalıştıramadık. Mecburen takviye kablosuyla çalıştırmaya uğraşıyoruz. Soğuk nedeniyle akü boşalmış ve filtre de donmuş. Lastiklerin de havası soğuktan dolayı inmiş, şimdi aracımızı tekrar onarıma alacağız. Ardahan'da hayat şartları soğuklar nedeniyle çok zor" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
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