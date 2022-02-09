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Göle eksi 26 derecede buz tuttu, araçlar çalışmadı - Son Dakika

Göle eksi 26 derecede buz tuttu, araçlar çalışmadı

09.02.2022 10:06

Göle eksi 26 derecede buz tuttu, araçlar çalışmadı Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 26.1 dereceye kadar düştü.

Göle eksi 26 derecede buz tuttu, araçlar çalışmadı

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 26.1 dereceye kadar düştü.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'da araçlar çalışmadı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı. Vatandaşlar başka araçların akülerinden takviye yaparak çalıştırabiliyor.

Aracı çalışmayan Emin Keser, "Gece saatlerinde sıcaklık eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Gördüğünüz gibi sabah saatlerinde çalışmayan aracımızı takviye yaparak çalıştırabiliyoruz. Şubat ayındayız ama burada hayat durdu resmen" şeklinde konuştu.

Göle eksi 26 derecede buz tuttu, araçlar çalışmadı
Göle eksi 26 derecede buz tuttu, araçlar çalışmadı
Göle eksi 26 derecede buz tuttu, araçlar çalışmadı

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Ardahan, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göle eksi 26 derecede buz tuttu, araçlar çalışmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göle eksi 26 derecede buz tuttu, araçlar çalışmadı - Son Dakika
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