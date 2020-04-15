Göle kaçak bırakılan 2 bin 550 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika

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Göle kaçak bırakılan 2 bin 550 metre ağ ele geçirildi
34 dakika önce
Göle kaçak bırakılan 2 bin 550 metre ağ ele geçirildi Afyonkarahisar'da bulunan Karamık gölünde kaçak av faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan faaliyet sırasında, suya bırakılan 2 bin 500 metre ağ toplanarak içindeki balıklar tekrar göle bırakıldı.
Göle kaçak bırakılan 2 bin 550 metre ağ ele geçirildi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bulunan Karamık gölünde kaçak av faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan faaliyet sırasında, suya bırakılan 2 bin 500 metre ağ toplanarak içindeki balıklar tekrar göle bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık gölünde kaçak av faaliyeti yürütüldüğü ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kontrol görevlileri ile ilçe jandarma ekipleri, kayık ile gölde kontrol yaptı. Gece yapılan kontrollerde göle bırakılan 2 bin 500 metre ağ ele geçirilerek ekipler tarafından çıkarılarak içerisindeki balıklarda tekrar göle salındı. Ekiplerin ağları toplama faaliyetleri sabaha kadar devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:14 Kaynak: İHA
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