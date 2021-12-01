Göle kar'a teslim
ARDAHAN - Yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan'ı esir aldı.
Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan'ın Göle ilçesinde adeta hayatı durma noktasına getirdi
Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede araç ve yaya trafiği güçlükle yapılabiliyor.
Meteoroloji Bölge müdürlüğü yetkilileri kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Vatandaşlar, "Memleketimize kar yağmaya başladı. Şükür memleketimiz beyaz gelinliğini giydi" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Göle kar'a teslim - Son Dakika