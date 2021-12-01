Göle kar'a teslim - Son Dakika

Göle kar'a teslim

Göle kar'a teslim Yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan'ı esir aldı.

Göle kar'a teslim ARDAHAN - Yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan'ı esir aldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan'ın Göle ilçesinde adeta hayatı durma noktasına getirdi Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede araç ve yaya trafiği güçlükle yapılabiliyor. Meteoroloji Bölge müdürlüğü yetkilileri kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar, "Memleketimize kar yağmaya başladı. Şükür memleketimiz beyaz gelinliğini giydi" diye konuştu.

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